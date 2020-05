Rimandato per maltempo il lancio della Crew Dragon

A causa del maltempo, la Nasa ha rimandato al 30 maggio il lancio del razzo Falcon 9 e della capsula Crew Dragon della SpaceX di Elon Musk. Dalla rampa di lancio del John F. Kennedy Space Center a Cape Canaveral partirà la missione Demo-2 diretta verso la Stazione spaziale internazionale, con a bordo i due astronauti americani Doug Hurley e Bob Behnken.

La missione è storica in quanto riporta gli Stati Uniti al volo spaziale con equipaggio nove anni dopo la fine del programma Shuttle e vede impegnata in prima linea un’azienda privata come la SpaceX.

