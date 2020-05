Rimane alta la tensione tra Usa e Cina sulla gestione dell’epidemia 

“Avrebbero potuto fermare il coronavirus, non hanno saputo farlo per incompetenza o non hanno voluto ed entrambe le cose sono poco accettabili”. Così il presidente americano, Donald Trump, è tornato ad attaccare la Cina per la pandemia di Covid-19, in un’intervista a Sinclair Broadcasting. Trump ha ribadito che le misure prese dagli Usa hanno “salvato milioni di vite” e si è detto fiducioso di poter far “ripartire rapidamente” l’economia.

La replica di Pechino

Gli Usa devono smettere di nutrire la “pia illusione” di cambiare la Cina e di spingere la Cina “sull’orlo di una nuova Guerra Fredda”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese,

