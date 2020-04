E’ stato appena pubblicato, sul sito ufficiale della SSC Napoli, un comunicato esplicativo riguardo il rimborso dei biglietti di Napoli-Inter (Semifinale di ritorno di Coppa Italia) e degli abbonamenti validi per la stagione 2019/20. Questo perché, salvo imprevisti, tutte le partite che si giocheranno in questo particolare finale di stagione saranno a porte chiuse, causa emergenza Coronavirus. Anche la Fase 2, purtroppo, non permetterà ai tifosi di partecipare attivamente alle partite della loro squadra del cuore.

IL COMUNICATO DELLA SSC NAPOLI

Questo il comunicato pubblicato pochissimi minuti fa sul sito ufficiale del Napoli: “In merito alle numerose richieste di rimborso dei biglietti relativi alla gara di coppa Italia Napoli-Inter e di rimborso parziale degli abbonamenti validi per la stagione 2019/2020 – che stanno pervenendo al Club anche a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa dal contenuto contraddittorio e pertanto fuorviante – la SSC Napoli reputa indispensabile precisare che, allo stato e fintanto che le Autorità competenti non avranno assunto determinazioni definitive in ordine alle competizioni in corso, non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a qualsiasi ipotetico rimborso.

Non appena saranno note in via definitiva le decisioni delle competenti Autorità relativamente alle predette competizioni, il Club procederà a comunicare attraverso il proprio sito ufficiale le eventuali procedure e strumenti messi a disposizione dell’utenza con riferimento alle singole casistiche”.

The post Rimborso biglietti ed abbonamenti, ecco il comunicato esplicativo della SSC Napoli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento