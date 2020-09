Rimborso biglietti Napoli-Inter: richieste possibili fino al 30 settembre

Rimborso | La SSC Napoli informa gli abbonati della stagione 2019_20 ed i titolari di biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter prevista per il 5 marzo 2020, e successivamente disputata a porte chiuse, che i) il termine per la presentazione della richiesta di emissione dei voucher relativi ai ratei dell’abbonamento non goduti e ii) il termine per la presentazione della richiesta di rimborso dei titoli non utilizzati relativamente alla predetta gara di Coppa Italia, sono entrambi postergati alla data del 30 settembre 2020.

Rimborso biglietti Napoli-Inter: richieste fino al 30 settembre

Ciò per consentire a coloro che non avessero ancora avuto modo di attivare la procedura di interesse di poter disporre di ulteriore tempo per concretizzare le predette attività. Il termine ultimo per le richieste di cui sopra dunque diventa il 30 settembre 2020.

Per le istruzioni operative si rimanda a quanto già presente sul sito www.sscnapoli.it e www.ticketone.it.

Le ultime da Castel di Sangro

Nono giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21.

Al mattino la squadra ha lavorato sul campo B iniziando la sessione con torello e riscaldamento su circuito. Successivamente esercizi di passaggio e seduta tattica. Chiusura con lavoro aerobico. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

