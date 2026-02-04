mercoledì, 4 Febbraio , 26
Rimosso il volto di Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina

ROMA – È stato rimosso l’affresco che raffigurava un volto ritenuto somigliante a quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La decisione è stata presa nelle ultime ore nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, dove l’immagine, emersa dopo un recente restauro, aveva attirato curiosità e polemiche.

Il volto era apparso su un angelo dell’affresco restaurato nella cappella del Crocifisso. La somiglianza con la premier ha innescato un acceso dibattito e un afflusso di visitatori non legato a motivazioni religiose. Da qui la scelta di intervenire sull’opera per evitare strumentalizzazioni.

La rimozione è avvenuta dopo le verifiche avviate dalla Soprintendenza e i confronti con il Vicariato di Roma. L’obiettivo, è stato spiegato, è ripristinare la fisionomia originaria dell’opera e tutelare il contesto sacro, escludendo riferimenti riconducibili a figure politiche contemporanee.

Sulla vicenda era intervenuta anche la stessa presidente del Consiglio, con un commento ironico sui social, prendendo le distanze dall’immagine. Intanto, con l’intervento delle ultime ore, l’affresco è stato modificato e il volto contestato cancellato, chiudendo una vicenda che aveva rapidamente assunto rilievo nazionale.

La basilica tornerà ora alla sua normale fruizione, mentre prosegue l’attenzione delle autorità competenti sulla corretta conservazione e valorizzazione delle opere d’arte presenti.
