rimpasto-nel-governo-starmer,-lascia-vice-premier-britannica-rayner

Non avrebbe pagato correttamente l’imposta sulla casa al mare

Londra, 5 set. (askanews) – Rimpasto in vista nel governo laburista di Keir Starmer, dopo le dimissioni dal suo incarico della vice-premier britannica e segretario per l’Edilizia Abitativa Angela Rayner accusata di non aver pagato correttamente le tasse su un appartamento nella località di Hove, nell’East Sussex, sud dell’Inghilterra.Starmer – scrive la Bbc – ha detto a Rayner di essere “molto dispiaciuto” che il suo mandato sia terminato, ma che rimarrà “una figura importante” nel partito.Le dimissioni di Rayner seguono un’indagine condotta dal consulente etico del governo sul mancato pagamento del surplus dell’imposta sul suo appartamento al mare da 800.000 sterline.Rayner si era rivolta al consulente etico dopo aver avuto conferma che avrebbe dovuto pagare un’imposta più elevata – che gli esperti hanno previsto potrebbe arrivare fino a 40.000 sterline – perché aveva erroneamente pagato l’imposta più bassa per l’acquisto dell’appartamento.All’epoca, Rayner dichiarò di essere “profondamente pentita” dell’errore, dopo aver classificato l’appartamento come sua unica proprietà.Le dimissioni di Rayner sono altamente dannose per il primo ministro Starmer, che inizialmente l’aveva sostenuta. Lascia inoltre il governo laburista senza una delle sue voci più autentiche – e potenti – della classe operaia, in un momento in cui il Labour sta faticando a riconnettersi con la sua base elettorale tradizionale ed è in svantaggio rispetto a Reform UK nei sondaggi.