venerdì, 5 Settembre , 25

Sanità, Collegio chirurghi: “Pieno sostegno a iniziativa Governo su scudo penale”

(Adnkronos) - Il Collegio italiano dei chirurghi (Cic),...

Dazi, Marcegaglia a Cernobbio: “Accordo Usa-Ue doloroso, bisogna cercare nuovi mercati”

(Adnkronos) - "Non so se si poteva fare...

Maculopatie, nuove conferme su efficacia anti-Vegf a intervalli fino a 6 mesi

(Adnkronos) - Sono stati presentati alla 25esima edizione...

Ucraina, Tajani a Cernobbio: “Impossibile accordo prima di Natale”

(Adnkronos) - "Credo che sia impossibile un accordo"...
rimpasto-nel-governo-starmer,-lascia-vice-premier-britannica-rayner
Rimpasto nel governo Starmer, lascia vice premier britannica Rayner

Rimpasto nel governo Starmer, lascia vice premier britannica Rayner

Video NewsRimpasto nel governo Starmer, lascia vice premier britannica Rayner
Redazione-web
Di Redazione-web

Non avrebbe pagato correttamente l’imposta sulla casa al mare

Londra, 5 set. (askanews) – Rimpasto in vista nel governo laburista di Keir Starmer, dopo le dimissioni dal suo incarico della vice-premier britannica e segretario per l’Edilizia Abitativa Angela Rayner accusata di non aver pagato correttamente le tasse su un appartamento nella località di Hove, nell’East Sussex, sud dell’Inghilterra.Starmer – scrive la Bbc – ha detto a Rayner di essere “molto dispiaciuto” che il suo mandato sia terminato, ma che rimarrà “una figura importante” nel partito.Le dimissioni di Rayner seguono un’indagine condotta dal consulente etico del governo sul mancato pagamento del surplus dell’imposta sul suo appartamento al mare da 800.000 sterline.Rayner si era rivolta al consulente etico dopo aver avuto conferma che avrebbe dovuto pagare un’imposta più elevata – che gli esperti hanno previsto potrebbe arrivare fino a 40.000 sterline – perché aveva erroneamente pagato l’imposta più bassa per l’acquisto dell’appartamento.All’epoca, Rayner dichiarò di essere “profondamente pentita” dell’errore, dopo aver classificato l’appartamento come sua unica proprietà.Le dimissioni di Rayner sono altamente dannose per il primo ministro Starmer, che inizialmente l’aveva sostenuta. Lascia inoltre il governo laburista senza una delle sue voci più autentiche – e potenti – della classe operaia, in un momento in cui il Labour sta faticando a riconnettersi con la sua base elettorale tradizionale ed è in svantaggio rispetto a Reform UK nei sondaggi.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.