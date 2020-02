Leandro Rinaudo, ex difensore azzurro, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri e del momento positivo che sta vivendo la squadra di Gattuso.

LE PAROLE DI RINAUDO

“Gattuso è un allenatore molto preparato, è una persona equilibrata e umile tale da poter capire le difficoltà attraversate dal Napoli. La squadra sta trovando continuità nei risultati. Rimonta possibile? Credo che il Napoli abbia perso tanto terreno, davanti ci sono squadre con risultati importanti. Non sarà semplice scalare posizioni.

Rrahmani e Petagna per giugno ottimo contorno per la stagione prossima, il Napoli da diversi anni fa un mercato intelligente fin da Bigon. Sono sempre arrivati giocatori pronti e giovani che possono crescere sempre di più. Bisogna essere consapevoli di quello che alla fine si vuole raggiungere, navigando in zone alte per poter ambire a qualcosa di più importante chiesto anche dai tifosi ci vogliono acquisti diversi”.

The post Rinaudo: “Rimonta molto complicata, importante però dare continuità alle prestazioni” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento