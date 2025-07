rincari-autostradali,-schlein-avverte:-“ritirata-la-tassa-meloni-sulle-vacanze,-ma-non-ripresentatela”

Di Antonio Bravetti e Piero Bonito Oliva

ROMA – “Siamo riusciti a ottenere pochi minuti fa il ritiro ufficiale dell’emendamento con cui il governo ha provato a istituire la nuova tassa Meloni sulle vacanze degli italiani. L’indecente scaricabarile di queste ore tra le forze di maggioranza che solo ieri lo avevano depositato tutte insieme non ci interessa. Quello che chiediamo ora è che Giorgia Meloni si impegni a non presentare più l’aumento dei pedaggi per gli italiani nemmeno sotto altre forme, anche nei prossimi provvedimenti. E se ci riproveranno, li fermeremo di nuovo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo sulla vicenda del rincaro autostradale.

L’EMENDAMENTO AL DL INFRASTRUTTURE

L’emendamento al decreto Infrastrutture, ritirato oggi, prevedeva un aumento dei pedaggi autostradali di circa 1 euro ogni 1.000 km a partire dal primo agosto, con l’obiettivo di reperire risorse per Anas, in particolare per le spese operative e l’illuminazione delle tratte gestite (pari a circa 90 milioni di euro annui).

Dopo il via libera iniziale, la proposta ha creato tensioni nella maggioranza: la Lega ha ritirato la firma su indicazione di Matteo Salvini, aprendo la strada anche al passo indietro di Fratelli d’Italia e generando imbarazzo nella coalizione. L’opposizione ha subito attaccato: oltre a Schlein, Giuseppe Conte (M5s) ha parlato di “una tassa sulle vacanze per far cassa a spese dei cittadini”, mentre Angelo Bonelli (Europa Verde) ha definito la misura un “danno per milioni di italiani”.

Per il momento, dunque, il rincaro è stato accantonato. Ma la segretaria dem avverte: “Se ci riproveranno, li fermeremo di nuovo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it