Freddy Rincon, ex calciatore del Napoli, ha voluto lanciare un messaggio tramite il suo profilo Instagram nei confronti del Napoli. Di seguito il post IG.

Rincon: “Il mio ricordo del giovedì va agli azzurri. Forza Napoli”

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

Il mio ricordo del giovedì va agli azzurri. Forza Napoli

L’ex calciatore di origine colombiana è stato nel Napoli dal 1994 al 1995: ha segnato 7 gol in 28 presenze, poi è stato acquistato dal Real Madrid. Centrocampista e ala di professione, ora allena in Brasile come vice-allenatore l’Atletico Mineiro. Ha voluto ricordare il suo passato con il Napoli pubblicando una foto che lo illustrava con la maglia storica del ’94.

The post Rincon ricorda il suo passato azzurro: “Forza Napoli”. Il post su Instagram appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento