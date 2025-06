Rinnovabile, Granisso (Tea Tek): “Aste FER X, con la proroga dei termini il governo dovrà accelerare nella valutazione dei progetti”

ROMA – “Dopo la proroga dei termini per le aste FER X per le rinnovabili, il governo dovrà ulteriormente accelerare nella valutazione dei progetti. La procedura concepita per promuovere impianti per l’energia green rappresenta una grande occasione per la transizione ecologica del Paese che non possiamo sprecare. Il nuovo termine, portato dal GSE al 1 luglio prossimo, consentirà di ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari, ma auspichiamo che il governo valuti velocemente i progetti, altrimenti gli operatori rischiano di bloccarsi”.

Lo dichiara Felice Granisso, CEO di Tea Tek, realtà attiva a livello globale nel campo delle rinnovabili e che, in Italia, tramite la newco Italian Green Factory, sta reindustrializzando il sito ex Whirlpool di Napoli per realizzare una fabbrica di componentistica per il fotovoltaico.

“I tempi incerti legati alla partenza del bando FER X hanno già generato uno stallo negli investimenti, per questo sarà utile una forte accelerazione da parte del Governo nella valutazione dei progetti presentati, altrimenti rischiamo che il fotovoltaico e l’eolico si fermino da luglio prossimo fino almeno a marzo 2026. Parliamo di un settore che occupa, in Italia, oltre 82mila persone, con un trend in crescita che rischia anch’esso di bloccarsi se non verranno presi provvedimenti”, conclude Granisso.

