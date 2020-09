Rinnovabili, arriva il decreto per le comunità energetiche

ROMA (ITALPRESS) – Da oggi famiglie (in condomini o in singole unità abitative) e imprese potranno attivarsi per produrre e auto consumare in qualità di “autoconsumatori collettivi” o di “comunità energetiche”, l’energia rinnovabile da impianti fino ai 200 kW di potenza entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del Milleproroghe (da marzo 2020). E’ quanto prevede il decreto del Mise sulle “comunità energetiche e dell’autoconsumo” presentato dal leader del M5S, Beppe Grillo e dal ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

“Questa firma è un punto di arrivo e un punto di partenza, siamo davanti ad una svolta importante che consentirà lo sviluppo di ulteriori fonti di energia rinnovabile,

