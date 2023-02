Rinnovabili: le proposte Fiper per gestione forestale sostenibile

Incontro al Ministero dell’Agricoltura

Milano, 8 feb. (askanews) – Promozione del teleriscaldamento a biomassa legnosa in aree alpine; abrogazione della definizione di biomassa legnosa primaria all’interno della Direttiva RED 3; credito di imposta esclusivamente per impiego di biomasse legnose e geotermia e non di rifiuti; impiego ceneri pesanti di combustione in funzione di ammendante agricolo: sono i temi al centro di un incontro al Ministero dell’Agricoltura, Sicurezza Alimentare e Forestale tra Fiper, Fincoe la segreteria tecnica del ministro Lollobrigida.

La delegazione Fiper – Federazione di Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili – era composta dal presidente Walter Righini e dalla segretaria generale Vanessa Gallo; per Finco – Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione – era presente il direttore Angelo Artale. Le due delegazioni hanno presentato all’avvocato Sergio Marchi, capo della segreteria tecnica del Ministro, e a Ivana Ricciardo Rizzo referente tecnico, una serie di proposte di intervento per una gestione forestale sostenibile nell’ambito delle strategie di decarbonizzazione dell’economia italiana.

Fiper – in una nota – ha sottolineato il riconoscimento espresso dal Ministero sul valore del teleriscaldamento a biomassa per favorire la gestione sostenibile forestale, e l’impegno espresso dai rappresentati istituzionali a identificare eventuali altre risorse del Pnrr o Repower EU per i progetti approvati dalla misura Pnrr ma non finanziati per mancanza di risorse supportando in tal senso quanto già dichiarato a Fiperdal Mase.

Soddisfazione per l’esito dell’incontro è espressa dal presidente Fiper, Righini, che ha sottolineato che il Ministero si è impegnato a seguire e monitorare l’evoluzione del trilogo a livello europeo, affermando che si è attivata una stretta sinergia sul tema bioenergie con il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica.

Nell’incontro grande interesse ha riscosso la proposta di impiegare le ceneri pesanti di combustione della biomassa vergine in funzione ammendante in terreni agricoli, nell’ottica di favorire fattivamente la promozione di buone pratiche di bioeconomia e circolarità dei processi. A tal riguardo, il Crea sarà impegnato a supportare la Fiper nell’iter di riconoscimento dell’utilizzo delle ceneri.

