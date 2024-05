rinnovamento-e-visione:-il-nuovo-direttivo-della-cne

Rieletta la presidente nazionale Modaffari

Roma, 3 mag. (askanews) – Il Congresso Nazionale della Confederazione Nazionale Esercenti (CNE), tenutosi il 2 maggio, ha segnato un importante momento di rinnovamento e conferma per l’organizzazione. Durante l’evento, la Presidente Nazionale, Dott.ssa Maria S. Modaffari, è stata rieletta, sottolineando “una continuità nella leadership che punta a rafforzare la presenza e l’influenza della CNE nel tessuto imprenditoriale italiano.”Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e aziende provenienti da tutto il paese, dimostrando l’ampio raggio d’azione e il profondo impegno della Confederazione nel supportare gli esercenti. Tra gli interventi più significativi, quello del Prof. Gianluca Fabbri, che ha illustrato le opportunità di finanziamento europeo disponibili per le imprese, e quello del Dott. Massimo Populin di Finecobank, che ha messo in luce le agevolazioni finanziarie e assicurative a supporto degli imprenditori.Il congresso ha anche evidenziato l’importanza delle collaborazioni, come quelle instaurate con UGL, rappresentata da Armando Valiani, e con enti bilaterali come OPNI e OBIL, cruciali per l’elaborazione di strategie condivise che favoriscano la crescita economica e l’occupazione.Il momento clou dell’evento è stato senza dubbio la presentazione del nuovo Direttivo Nazionale della CNE, annunciato dalla giornalista e moderatrice Francesca Rasi. Oltre alla conferma della Dott.ssa Modaffari, la squadra vede figure di spicco quali l’Avv. Antonino Castorina, Vice Presidente, e l’Avv. Domenico Andrea Maria Furfaro, a capo del dipartimento Area Legale e Amministrativa, tra gli altri”La conferma di un team così qualificato e l’introduzione di nuove competenze nel direttivo sono un chiaro segnale che la CNE intende non solo continuare a rappresentare efficacemente gli interessi degli esercenti, ma anche adattarsi e rispondere proattivamente alle sfide del mercato e alle esigenze dei suoi membri.” chiosa Modaffari.il Congresso della CNE ha messo in luce l’impegno continuo dell’organizzazione nel promuovere un ambiente favorevole per gli imprenditori italiani, attraverso il dialogo, la formazione e la consulenza, con l’obiettivo di sostenere la crescita e l’innovazione nel settore degli esercenti.