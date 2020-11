Rinnovo, c’è fiducia tra Gattuso e De Laurentiis: la strada è tracciata

Francesco Modugno, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Televomero in merito al rinnovo contrattuale di Gennaro Gattuso con il Napoli di De Laurentiis. Di seguito le sue parole.

Modugno: “Stretta di mano tra Gattuso e De Laurentiis”

C’è una stretta di mano che vale quanto le firme. Penso che Gattuso sia l’allenatore giusto per questo progetto e per l’ambiente. Lo dico per personalità, carisma e sintonia che ha con spogliatoio e direttore sportivo. Ringhio ha una visione unica con la società, lavora tanto e ha fame di crescere. E’ chiaro che in un percorso ci sono essere momenti complicati, questa è di fatto la prima vera stagione di Gattuso.

