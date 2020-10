Rinnovo Gattuso, arrivano le ultime indiscrezioni di Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà, noto giornalista nonché esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione “Ne parliamo il lunedì” in onda su Canale 8. Il collega ha parlato di un tema spinoso, vale a dire il rinnovo di mister Gattuso. Queste le sue parole raccolte dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha un’intesa di massima con Gattuso, De Laurentiis farà un passo indietro estromettendo dal contratto le clausole che l’ex calciatore del Milan non gradisce. Gattuso e De Laurentiis hanno un grande rapporto. Aurelio vuole andare avanti con il nuovo allenatore”. Pedullà commenta anche l’attuale momento dei partenopei: “Il Napoli ha giocato una gara molto positiva Benevento, non vedo alti e bassi sinceramente. Gattuso dice che la squadra non è pronta per lo scudetto, io invece credo che lo sia”.