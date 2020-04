Rinnovo Maksimovic, incontro a fine emergenza coronavirus: accordo fino al 2024

Rinnovo Maksimovic Calciomercato Napoli | Nikola Maksimovic si prende la sua rivincita. Il difensore serbo arrivò a Napoli nell’estate del 2016 dopo una lunga trattativa e dopo una spesa importante (26 milioni tra prestito e riscatto). A gennaio 2018 va in prestito allo Spartak Mosca: fino a quel momento soltanto dieci presenze in azzurro. Mai una vera chance con Maurizio Sarri, ma con Ancelotti (prima) e Gattuso (poi) le cose sono cambiate. L’ex Torino è riuscito a tagliarsi uno spazio importante, fino a diventare un titolare di grande affidabilità. In più occasioni, infatti, ha sostituito uno dei due centrali, trovando nelle ultime gare disputate un’intesa di primo livello con Kostas Manolas. Gattuso lo ha preferito in certe occasioni anche a Kalidou Koulibaly, protagonista di una stagione fatta più di ombre che di luci.

Rinnovo Maksimovic, nuovo accordo fino al 2024

L’edizione odierna de Il Roma annuncia che, al termine dell’emergenza coronavirus, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà l’agente di Maksimovic (Fali Ramadani) per definire gli ultimi dettagli del rinnovo. Il contratto sarà prolungato dall’attuale scadenza nel giugno 2021 al 2024. Il difensore si è preso la sua rivincita, questo adesso è anche il suo Napoli.

