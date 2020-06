Rinnovo Maksimovic, l’agente gli ha comunicato la decisione della società

Tra gli assistiti di Fili Ramadani non c’è solo Koulibaly bensì anche Demme e Maksimovic. Il procuratore, arrivato giovedì a Napoli, li ha incontrati tutti e tre per parlare del momento e del futuro. Complicato il discorso con Koulibaly mentre più semplice si è rivelato l’incontro con il centrocampista tedesco. Con lui ha parlato dei primi mesi all’ombra del Vesuvio e del rapporto con la squadra. Con Maksimovic, invece, si è soffermato sul capitolo rinnovo.

Maksimovic, le ultime sul rinnovo

A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Mattino che ha anche sottolineato come il discorso rinnovo di Maksimovic in casa Napoli resti un discorso aperto. Il procuratore ha chiarito al proprio assistito che proseguono le trattative per il prolungamento di contratto la cui scadenza è prevista per il 2021. L’agente ha dovuto, però, chiarire anche un altro punto al calciatore ed è quello relativo al futuro guadagno. Come riferisce il quotidiano, in caso di nuova firma potrebbe esservi una riduzione dell’attuale ingaggio del serbo.

