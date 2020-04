L’edizione odierna de Il Roma scrive:

“C’è l’Inter che sta provando a convincerlo anche attraverso i “consigli” di Lukaku. È venuta fuori la voce Juventus ma conoscendo “Ciro” non andrebbe mai alla concorrenza dopo che per molti anni l’ha combattuta. Se è per una questione di soldi basta che De Laurentiis aumenta di un milione la precedente offerta e il gioco e fatto. Gattuso non perderà occasione per ricordare al suo presidente la validità del belga”.

The post Rinnovo Mertens, basta un milione in più per chiudere con il Napoli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento