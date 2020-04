Rinnovo Mertens, c’è gelo con De Laurentiis: questione non economica, ma…

Calciomercato Napoli | Rinnovo Mertens, è calato il gelo con il presidente De Laurentiis. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport, che ripercorre il famoso incontro a pranzo del 1 marzo. Lì sembrava si fosse trovato l’accordo tra le parti per una permanenza in azzurro, ma una mossa di Mertens non è piaciuta al numero uno del club. L’attaccante belga, infatti, è tornato sull’argomento multe post ammutinamento. Il prolungamento del contratto ora è tutt’altro che certo, la situazione è in continua evoluzione.

Tuttosport – Rinnovo Mertens, cala il gelo con De Laurentiis

“Il nodo non è la questione economica. Il presidente del Napoli ha rallentato la manovra rinnovo quando Mertens, a nome dei compagni, ha tirato fuori l’argomento multe per l’ammutinamento della squadra del 5 novembre scorso, nel pranzo del primo marzo. Da quel momento è calato il gelo e così Mertens, che sentimentalmente non vorrebbe lasciare Napoli, ha riaperto la porta ai corteggiatori”.

