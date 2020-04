Rinnovo Milik, spiragli importanti: clausola da 60 milioni. Novità per Mertens

Rinnovo Milik Mertens | Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, fa il punto della situazione in casa Napoli.

“Il Napoli non può e non vuole perdere sia Mertens che Milik. Ad oggi ci sono più spiragli per il rinnovo del polacco,visto che difficilmente arriveranno offerte adeguate alle richieste del Napoli. Parti al lavoro per una clausola da 60 milioni di euro. Mertens intanto riflette”.

