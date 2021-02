AGI – I resti di una mummia con una lingua d’oro in bocca sono stati ritrovati dagli archeologi a Taposiris Magna, tempio situato vicino ad Alessandria d’Egitto, nel Nord del Paese. L’importante scoperta è stata resa nota dal ministero delle Antichità, frutto di una collaborazione tra una squadra di archeologi e studiosi egiziani e della Repubblica dominicana.

Sul sito sono state rinvenute in tutto 16 sepolture in tombe scavate nella roccia, una tecnica molto utilizzata in epoca greca e romana, poco più di duemila anni fa. Al loro interno, le mummie si trovavano in un cattivo stato di conservazione.

L’articolo Rinvenuta in Egitto una mummia con lingua d’oro di 2 mila anni fa proviene da Notiziedi.

