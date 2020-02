​Rinviata anche Torino-Parma, in programma oggi alle ore 15. Dopo la decisione del Governo di bloccare tutti gli eventi sportivi in programma in Lombardia e Veneto, il Coronavirus ha fermato anche la quarta partita della domenica. Si tratta del match tra granata e ducali, che ​​​si aggiunge a Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria​. #Coronavirus: stop anche a Torino-Parma. Fermati oggi tutti gli eventi sportivi nel capoluogo piemontese. In Serie A già rinviate Inter-Samp,…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rinviata (a data da destinarsi) anche Torino-Parma: il ‘Coronavirus’ blocca quasi tutta la Serie A proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento