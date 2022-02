ROMA – Rinviata al 6 aprile l’udienza per Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell’Università di Bologna che stamani era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per rispondere dell’accusa di diffusione di false notizie in patria e all’estero. Lo si apprende dal profilo Twitter dell’attivista. Zaki ha già trascorso 22 mesi in detenzione cautelare, prima di essere liberato lo scorso dicembre.

Postponed to 6 April 🤞ðŸ �— Patrickzaki (@patrickzaki1) February 1, 2022

