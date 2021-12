Rinviata l’elezione di Miss Italia: due concorrenti positive al Covid

VENEZIA – L’elezione di Miss Italia 2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio tra le concorrenti. Pertanto, al fine di tutelare le ragazze, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’evento, “insieme al sindaco Luigi Brugnaro- spiega la patron Patrizia Mirigliani- abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese di gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale”.

“Per noi la sicurezza delle persone viene prima di tutto-sottolinea il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro- ringrazio l’organizzazione di Miss Italia, del Comune di Venezia e di Vela spa per l’azione a tutela delle ragazze e dei collaboratori”. “Siamo molto dispiaciuti- riprende Mirigliani- ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze”.

