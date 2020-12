AGI – Ci sarà ancora un mese di tempo per portare a conclusione il contratto di vendita dei Chantiers de l’Atlantique francesi (ex Stx) al gruppo italiano Fincantieri. In extremis, è arrivata la nuova proroga della scadenza del 31 dicembre: è la quinta decisione in tal senso, dopo l’ultimo slittamento deciso il 31 ottobre scorso.

La proroga di un mese è stata proposta dal Governo francese, e ha incontrato il “favore” di Roma: in questo modo, si consente a Fincantieri di fornire tutta la documentazione che gli chiede la Commissione Europea. è stata una giornata fitta di contatti con Parigi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rinviato di un mese il dossier Fincantieri – ex Stx proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento