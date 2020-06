Riparte la Serie A, Torino e Parma non si fanno male: il primo recupero della 25ª giornata termina 1-1

Dopo tre mesi di sosta forzata a causa dell’emergenza Coronavirus la Serie A è finalmente tornata. Ad aprire le danze il match tra Torino e Parma, recupero della 25esima giornata, con le due squadre che si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1: al momentaneo vantaggio dei granata a firma di N’Koulou risponde Kucka. Riviviamo insieme il match. PRIMO TEMPO Dopo una prima fase di studio senza occasioni degne di nota, al 16′ il Torino si porta in vantaggio con il gol dell’1-0 a firma di… continua a leggere sul sito di riferimento