Riparte la serie A, Torino-Parma 1-1 e Cagliari ko a Verona

Riparte la serie A post coronavirus con le prime due gare in programma: Torino-Parma termina 1-1, mentre Verona-Cagliari 2-1 con Zenga ko all’esordio sulla panchina dei sardi.

Nel primo match in programma, il Parma frena la corsa Europa League ma resta in corsa, mentre la crisi del Torino è tutt’altro che finita. Un punto utile per la squadra di D’Aversa che aggancia il Milan a 36 punti, si porta a -3 dal Napoli sesto in classifica e lancia un segnale importante in ottica europea. Dopo più di 100 giorni dall’ultima uscita ufficiale in campionato, le due squadre ripartono da due dei giocatori più discussi in questa stagione.

