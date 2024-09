Riparte Radio2 Social Club, accanto a Barbarossa arriva Ema Stokholma

Al via 16 settembre, tutti i giorni dalle 10.30 alle 12 su Rai Radio2

Roma, 6 set. (askanews) – Torna dal 16 settembre tutti i giorni in diretta dalle 10.30 alle 12.00 su Rai Radio2 ed in replica televisiva dalle 8.45 su Rai2, in collaborazione con l’Intrattenimento daytime, l’appuntamento con Radio2 Social Club.

Dopo un’edizione da record che ha accolto oltre 500 ospiti, presentato 70 film, 200 libri e le migliori novità discografiche, il programma riparte con una grande novità: al fianco dello storico padrone di casa Luca Barbarossa, arriva Ema Stokholma, già amatissimo volto e voce della rete.

“Avevo chiesto un regalo per i 15 anni di Radio2 Social Club et voilà Ema Stokholma”, afferma il conduttore. “Felicissima (quasi incredula) della fiducia che Rai Radio2 e lo staff di Social Club hanno deciso di riporre in me! Per me questa è un’avventura super stimolante: non vedo l’ora di imparare cose nuove e mettermi alla prova. Una su tutte: non sbagliare gli accenti finché sarò a fianco di Luca Barbarossa!”, si ripromette Ema Stokholma.

Giunto alla stagione n.16, il morning show diventato un vero e proprio cult per i tanti ascoltatori della radio e per i telespettatori di Rai2, si annuncia anche quest’anno ricco di musica e divertimento con le immancabili performance live della Social Band e Frances Alina Ascione. E si arricchisce il cast fisso con la conferma dell’ironia caustica di Saverio Raimondo e le new entry di Giulia Vecchio e Carlo Amleto che interagiranno con gli ospiti, con le loro performance ironiche e musicali e che si alterneranno nel corso della settimana animando ogni puntata con la loro ironia.

Tante risate dunque e attualità, cultura e spettacolo al tavolo del Social Club, punto di incontro di registi, attori, giornalisti, intellettuali, scrittori e comici che si racconteranno nell’amichevole salotto di Barbarossa, punteggiati da inediti duetti e straordinarie esibizioni rigorosamente dal vivo dei migliori artisti della nostra scena musicale e non solo.

La redazione di Radio2 Social Club saluta invece Andrea Perroni, presenza fissa fin dall’inizio della trasmissione, che da ottobre inizierà una nuova avventura su Rai2 con Binario 2, insieme a Carolina Di Domenico.

Rai Radio2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme: radio e TV (al canale 202 del Digitale terrestre e Tivùsat), su RaiPlay e RaiPlay Sound in diretta streaming e con clip on demand, oltre a tutti i Social del canale sugli account di @rairadio2.