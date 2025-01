Riparte “Veganuary”, campagna per provare l’alimentazione vegetale

Nel 2023 hanno partecipato circa 25 mln di persone in tutto il mondo

Milano, 4 gen. (askanews) – Con l’inizio di gennaio riparte “Veganuary”, la campagna globale che dal 2014 ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo a provare un’alimentazione vegetale con ricette e consigli quotidiani completamente gratuiti. Lo ha ricordato in una nota l’associazione Essere Animali, spiegando che lo scorso anno circa 25 milioni di persone hanno preso parte all’iniziativa a livello globale e nel 2025 i numeri sono destinati a salire ancora di più grazie all’adesione alla campagna di Malesia, Perù e Canada.

Inizialmente diffuso solo nei Paesi anglosassoni, “Veganuary” oggi include partner in 20 nazioni, tra cui l’Italia, con partecipanti che si iscrivono da ogni parte del mondo. Durante tutto il mese di “Veganuary” in Italia molti influencer e content creator promuoveranno l’iniziativa sui loro canali e sono state un centinaio le aziende che hanno aderito alla campagna con il lancio di nuove opzioni a base vegetale, offerte speciali sui loro prodotti veg e campagne di promozione.

Sempre secondo quanto riferito da Essere Animali, “in particolare Carrefour coinvolgerà clienti e squadre interne offrendo promozioni esclusive sia in negozio che online, spazi dedicati nei punti vendita e menu 100% vegetali nei ristoranti”.

“Molto importante anche la partecipazione di Kioene, lo specialista in ricette a base di verdure e proteine vegetali, e Flower Burger, che ha lanciato, in collaborazione con la realtà plant based Funny Veg, il panino Funny Crispy Burger, disponibile in tutti gli store in Italia e Spagna. Altre aziende partner di Veganuary in Italia includono: Aldi, Aveda, AltroFood, Flower Burger, Hemproutine, Hoplà Idee Veg, I Love Poke, Kebhouze, KoRo, Lush, Neat Burger, Planted, The Bridge Bio, The Fork e to.market.

Oltre agli influencer, anche quest’anno Silvia Goggi, medico specialista in scienze dell’alimentazione e co-fondatrice di Planter, sarà al fianco di chi si iscriverà a “Veganuary” con consigli e dirette social dedicate.

Claudio Pomo, responsabile sviluppo di Essere Animali, partner ufficiale per l’Italia della campagna globale, ha sottolineato che “l’impatto di questa iniziativa è davvero importante: per ogni milione di persone che mangia vegano per un mese vengono risparmiati oltre 6 milioni di litri d’acqua, 100 mila tonnellate di CO2eq e più di 3 milioni di vite animali. In Italia a gennaio 2024 hanno provato Veganuary 1,7 milioni di persone e non vediamo l’ora di vedere questi numeri crescere ancora di più nella nuova edizione. Con il suo approccio giocoso e coinvolgente, e grazie alla partecipazione di content creator e aziende in tutta Italia, Veganuary continua ad essere un punto di riferimento per chiunque si avvicini a questa scelta di vita e a Essere Animali non potremmo esserne più orgogliosi”.

In Italia è possibile iscriversi al sito www.veganuary.it, e selezionare la data di inizio prescelta. Chi si iscriverà riceverà ogni giorno, per 31 giorni, ricette e consigli gratuiti che aiuteranno a provare un’alimentazione completamente vegetale, senza rinunciare al gusto”.

Foto: Essere Animali