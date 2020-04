Ripartenza della Serie A, Spadafora cauto: “Niente di certo, valuteremo con la FIGC”

Ogni giorno si inseguono voci e dichiarazioni, anche discordanti, sul futuro a breve termine del calcio italiano, considerando l’emergenza Coronavirus e l’attesa di tutto il Paese per la cosiddetta “fase 2”. L’intenzione della Lega Serie A è chiara, ed è quella di concludere il campionato, ma il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, non dà niente per scontato allo stato attuale. Queste le sue parole al TG2: Il calcio può ripartire? “Inevitabilmente il mondo del calcio dovrà riprendere, ma… continua a leggere sul sito di riferimento