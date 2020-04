“Ripartenza e stadi con capienza al 30%”: la follia di Criscitiello. Alla faccia del Covid-19

Nonostante l’emergenza Covid-19 resista in Italia in nel mondo, si continua a parlare con insistenza di una possibile ripresa del calcio. L’ultimo discutibile punto di vista sull’argomento è arrivato da Michele Criscitiello, giornalista e direttore di TMW: “Gli stadi vuoti è l’ennesimo controsenso. Apriamo bar e ristoranti, verso fine maggio, con locali piccoli e chiusi e non possiamo aprire gli stadi all’aperto con dimensioni enormi? Perché? Certamente non si possono aprire tutti i settori…. continua a leggere sul sito di riferimento