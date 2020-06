“Riparti Piemonte”, operativa la misura a favore dei rifugi alpini

TORINO (ITALPRESS) – E’ diventata operativa la misura 196 del Piano “Riparti Piemonte”, che prevede l’erogazione di 500mila euro ai rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio regionale, quale contributo per l’adeguamento alle norme anti Covid-19. Nella seduta di Giunta, infatti, sono state approvate, su proposta del vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, le modalità operative affinchè queste strutture possano in tempi rapidi usufruire delle agevolazioni di importo massimo di 2 mila euro, a copertura dell’acquisto di materiali e attrezzature da utilizzare per la sanificazione degli spazi e per facilitare il distanziamento degli ospiti, spese che devono essere state effettuate dopo il 4 maggio 2020.

