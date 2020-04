La Federalberghi sta predisponendo un protocollo per la sicurezza di clienti e dipendenti che sottoporrà a breve al governo. Lo riferisce all’AGI il presidente Bernabò Bocca, convinto che vada trovato “un giusto compromesso tra salute ed economia”.

“Gli alberghi – fa notare Bocca – non sono mai stati chiusi da un Dpcm ma il 95% ha interrotto l’attività per mancanza di clienti: non sono chiusi per decreto ma per mercato. La situazione è drammatica, aggravata dalla totale incertezza. Nella giunta della federazione tenuta due giorni fa, è emerso che la maggioranza non sa se le strutture resteranno attive.

L’articolo #Ripartire. La proposta di Federalberghi: “Un bollino per chi riapre” proviene da Notiziedi.

