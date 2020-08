AGI – Riprendono le crociere e MSC Grandiosa, sarà la prima nave a partire da uno scalo italiano dopo il lungo stop, salpando dal porto di Genova per una crociera di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con scali a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta.

Si tratta di un evento di profondo significato emozionale – spiegano dalla compagnia – per la possibilità di tornare a viaggiare in sicurezza fra le città più belle del Mediterraneo, di grande rilevo economico, per la ripresa di un settore cruciale per la blue economy italiana, ma anche di straordinario valore tecnico, per lo sforzo congiunto di tutti gli attori pubblici e privati che hanno consentito di superare le notevoli difficoltà per garantire l’assoluta sicurezza di turisti e personale.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ripartono le crociere: da Genova salpa la Msc Grandiosa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento