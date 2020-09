“Riportate a casa i nostri pescatori dalla Libia”

AGI – “Riportate a casa in nostri amici, padri, figli, mariti, uomini di mare, pescatori italiani. Conte, Di Maio non lasciateci soli”. Cosi’ e’ scritto su uno striscione che le famiglie dei pescatori di Mazara in mano ai libici hanno issato di fronte a Montecitorio, a Roma, dove sono giunti in giornata. Le famiglie non sono riuscite a incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e qualora non dovessero riuscire a farlo nei prossimi giorni, apprende l’AGI, sono disposte a cominciare uno sciopero della fame.

I pescatori furono sequestrati la sera del primo settembre a 38 miglia dalle coste libiche,

