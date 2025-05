riportato-in-italia-il-boss-gustavo-nocella,-latitante-dal-2021

Operazione della polizia, personaggio di spicco della camorra

Roma, 30 mag. (askanews) – È arrivato all’aeroporto di Roma – Fiumicino, riportato in Italia con un volo dalla Colombia, Gustavo Nocella, personaggio di spicco della camorra napoletana, ricercato dal 2018 e inserito tra i latitanti più pericolosi. Era stato arrestato a Medellin (Colombia) lo scorso 8 ottobre.Il 59enne, latitante dal 2021, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli a 5 anni e mesi 4 di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti, è stato rintracciato in Colombia grazie anche alla collaborazione con gli organismi investigativi colombiani (e del sostegno operativo di EUROPOL e della DCSA e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, in collaborazione con la polizia colombiana).Nocella è considerato tra i principali intermediari tra i clan di Napoli Nord e Napoli Est – i Rinaldi-Formicola, gli Amato-Pagano e i De Micco – e i più importanti cartelli della droga colombiani.