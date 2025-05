Riprendono i contatti tra Russia- Ucraina. Zelensky: “Stiamo lavorando a uno scambio di prigionieri”

ROMA – “Ho tenuto una riunione sulla preparazione di uno scambio. L’accordo per liberare 1.000 dei nostri dalla prigionia russa è stato forse l’unico risultato tangibile dell’incontro in Turchia. Stiamo lavorando per garantire che questo risultato venga raggiunto”. Con questo messaggio, Volodymyr Zelensky annuncia la ripresa dei contatti con la Russia. Al riguardo “sono stati presentati dei rapporti”.

I held a meeting on the preparation for an exchange. The agreement to release 1,000 of our people from Russian captivity was perhaps the only tangible result of the meeting in Türkiye. We are working to ensure that this result is achieved.

Reports were presented on contacts with… pic.twitter.com/39w5jfdKOX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 22, 2025