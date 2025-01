Riprendono i negoziati sugli ostaggi: il capo del Mossad atteso domani in Qatar

Ma arrivo David Barnea non confermato ufficialmente da Netanyahu

Roma, 5 gen. (askanews) – Il capo del Mossad, David Barnea, arriverà domani in Qatar per partecipare ai negoziati sugli ostaggi. Lo ha riportato Ynet.

La notizia arriva mentre una fonte palestinese ha definito quella di oggi una “giornata decisiva” per i colloqui sugli ostaggi a Doha. Le parti sono riuscite a limare le ultime divergenze, ha detto una fonte anonima al quotidiano qatariota al Araby al Jadeed, e ora stanno aspettando una decisione da parte di Israele dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu terrà una consultazione sulla sicurezza con i principali ministri alle 17. Non c’è stata conferma da parte dell’ufficio di Netanyahu che i colloqui sugli ostaggi siano all’ordine del giorno questa sera. Tuttavia, tre fonti israeliane hanno detto all’emittente pubblica Kan che la ricostruzione non è accurata. Ci sono stati alcuni progressi nel fine settimana, ma nessuna svolta, ha indicato Kan.

L’ufficio del primo ministro non ha confermato nemmeno le notizie secondo cui Barnea andrà in Qatar.