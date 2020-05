Ripresa allenamenti, Manolas il calciatore presentatosi più in forma

Il Napoli questa mattina, al centro d’allenamento di Castel Volturno, ha ripreso gli allenamenti. All’alba è arrivato Gennaro Gattuso con il suo staff e successivamente i calciatori, divisi in due gruppi per evitare assembramenti e lavorare in maniera individuale.

Ripresa allenamenti

Il giornalista Francesco Modugno, infatti, riferisce che dai primi test sarebbe Kostas Manolas il giocatore che si è presentato nella miglior forma.

