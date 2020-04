Ripresa dei campionati, Tommasi: “Non abbiamo deciso, ma la Uefa ci ha dato indicazioni precise”

“E’ più facile dire non prima del… Come hanno già deciso in altri paesi. La notizia di ieri della UEFA di provare a chiudere entro il 3 agosto ci dà un limite temporale”. Così il presidente dell’AIC Damiano Tommasi, ai microfoni di ​’Rai News 24′, ha commentato la possibilità di riprendere i campionati a fine maggio. In Bundesliga, hanno deciso maxi-ritiro nelle zone meno colpite. “E’ un esercizio dialettico. L’OMS parla di pandemia – si legge su tuttomercatoweb.com -, non so quali possano… continua a leggere sul sito di riferimento