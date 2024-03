ripresa-la-circolazione-nel-tunnel-sotto-la-manica-dopo-lo-sciopero

L’agitazione aveva bloccato le partenze per le vacanze di Natale

Londra, 22 dic. (askanews) – Circolazione ripresa e disagi rientrati per i viaggiatori che hanno scelto di usare l’Eurotunnel per spostarsi durante le vacanze di Natale. Giovedì i dipendenti francesi di Eurotunnel, la società che gestisce il tunnel sotto la Manica, hanno indetto uno sciopero inaspettato cha portato alla chiusura della struttura.Per alcune ore il traffico dei treni e delle navette che trasportano auto e camion è stato bloccato. L’annuncio della cancellazione dei treni pomeridiani dalla stazione di St-Pancras a Londra per Parigi, Bruxelles e Amsterdam aveva provocato il panico e la rabbia tra i passeggeri.L’agitazione era stata indetta dai sindacati francesi, che hanno rifiutato il bonus eccezionale di 1.000 euro annunciato a fine anno dalla direzione di Getlink, la società madre di Eurotunnel, e hanno indetto lo sciopero per chiedere il triplo.