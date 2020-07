Risalita dei casi nuovi di contagio da coronavirus: oggi sono 162 (114 ieri) per un totale di 243.506 positivi. Lieve calo dei decessi: sono 13, rispetto ai 17 di ieri, per un totale di 34.997 morti. Sono 575 i guariti (ieri 335) che raggiungono un totale di 196.016. In evidente calo gli attuali positivi: sono 12.493, -426 rispetto a ieri. Questo l’aggiornamento dei casi Covid secondo il bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione civile.

L’articolo Risalgono i nuovi contagi da coronavirus in Italia proviene da Notiziedi.

