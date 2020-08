AGI – Era il 27 febbraio del 2019, quando, in una mattina fredda, prima ancora che arrivassero i dipendenti nel cantiere di via Butera a Gela, Rocco ‘Riccardo’ Greco, 57 annicon un colpo di pistola alla tempia si uccise.

Fu un gesto che i tre figli non si aspettavano. Il “peso” morale dell’interdittiva antimafia sulla Cosiam, società edile di cui lui era titolare e poi direttore tecnico, Greco non lo sopportò. E se inizialmente aveva iniziato a dare battaglia amministrativa, non ha voluto assistere al gran finale.

Un peso insostenibile

Quei documenti che hanno precluso per tre mesi alla Cosiam di proseguire negli appalti pubblici e partecipare ad altri bandi di gara adesso sono nulli.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Risarcite la ditta, non è mafiosa”. Ma l’imprenditore si è ucciso proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento