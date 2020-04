La reclusione obbligata per l’epidemia Covid-19 espone al rischio di una ‘sindrome da stress’, ma offre anche l’opportunità per un ‘reset’ dei propri valori. Gli psicologi e psicoterapeuti interpellati dall’AGI evidenziano opportunità, vantaggi e pericoli della clausura di massa iniziata il 9 marzo scorso per evitare il dilagare del contagio.

“Molti di noi avranno un duro contraccolpo, quando finirà questa situazione. Lo stress dovuto all’isolamento”, spiega all’AGI Enrico Maria Secci, psicologo, psicoterapeuta e scrittore, autore del best seller ‘I narcisisti perversi e le unioni impossibili’, “ci sta portando a mobilitare tutte le nostre energie fisiche e psichiche per adattarci a questa situazione.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rischi e opportunità di una prolungata clausura casalinga proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento