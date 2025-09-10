mercoledì, 10 Settembre , 25

Sparatoria alla Utah University, ferito l’attivista di destra Charlie Kirk

(Adnkronos) - Charlie Kirk, fondatore dell'organizzazione conservatrice di...

Torna Laura Pausini: nuovo singolo, album e tour al via dalla Spagna

(Adnkronos) - Nuovo singolo, nuovo album e un...

Regionali, il centrodestra prende tempo: ancora nessun nome, restano nodi Veneto e Campania

(Adnkronos) - Non c'è ancora nessun nome. Se...

Harry arrivato a Clarence House per incontrare re Carlo

(Adnkronos) - Il principe Harry è arrivato a...
rischio-guerra-mondiale,-al-viminale-comitato-per-l’ordine-pubblico
Rischio guerra mondiale, al Viminale comitato per l’ordine pubblico

Rischio guerra mondiale, al Viminale comitato per l’ordine pubblico

PoliticaRischio guerra mondiale, al Viminale comitato per l’ordine pubblico
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Si è riunito al Viminale il Comitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, presente il sottosegretario Nicola Molteni. All’ordine del giorno: l’analisi degli effetti dello scenario della crisi internazionale sulla sicurezza interna, la vigilanza dei siti sensibili e un punto della situazione sulle manifestazioni sul territorio nazionale.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento sulle priorità strategiche per la salvaguardia della sicurezza pubblica.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.