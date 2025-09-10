rischio-guerra-mondiale,-al-viminale-comitato-per-l’ordine-pubblico

ROMA – Si è riunito al Viminale il Comitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, presente il sottosegretario Nicola Molteni. All’ordine del giorno: l’analisi degli effetti dello scenario della crisi internazionale sulla sicurezza interna, la vigilanza dei siti sensibili e un punto della situazione sulle manifestazioni sul territorio nazionale.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e aggiornamento sulle priorità strategiche per la salvaguardia della sicurezza pubblica.

