rischio-idrogeologico,-siclari-(ispra):-territorio-monitorato

“Monitoraggio aiuta per misure di mitigazione del rischio”

Roma, 31 lug. (askanews) – Nel 2024, il 94,5% dei comuni italiani è a rischio frana, alluvione, erosione costiera o valanghe. E’ il quadro che emerge dalla presentazione del quarto Rapporto ISPRA sul “Dissesto idrogeologico in Italia” – Edizione 2024. Nel commentare i dati, il direttore generale dell’Ispra, Maria Scilari, ricorda come quasi 6 milioni di italiani vivono in aree a rischio frane e che Oltre 582 mila famiglie, 742.000 edifici, quasi 75.000 unità locali di impresa e 14.000 beni culturali sono esposti a rischio nelle aree a maggiore pericolosità da frana.”Il territorio viene in questo momento monitorato – aggiunge Siclari – e il monitoraggio ci aiuterà anche a porre in essere delle misure di mitigazione del rischio idrogeologico”.