Il prefetto accoglie la proposta dell’Anac. L’ex europarlamentare e senatore di Forza Italia stava per riprendersi proprio la gestione della struttura per la quale era stato condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Rischio ingerenze da parte di Mantovani»: e la casa di riposo viene commissariata proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento