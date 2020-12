AGI – Tre cadaveri in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati in una casa di Figline Valdarno, nel Fiorentino. Sono di una donna di 77 anni, che sarebbe morta per un tumore, e dei due figli, che invece si sarebbero suicidati. Questa la prima ricostruzione operata dagli inquirenti dopo il drammatico rinvenimento dei copri mercoledì mattina.

L’abitazione, dove sono entrati vigili del fuoco e carabinieri, era chiusa dall’interno. L’accesso è stato effettuato dopo una segnalazione dei vicini che non vedevano gli occupanti da diverso tempo. Sul posto per i rilievi il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Firenze.

L'articolo Risolto il mistero dei tre corpi mummificati trovati in un'abitazione nel Fiorentino

