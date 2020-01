Categoria: Primi piatti

Ingredienti

Riso Carnaroli 280 g

Cavolo rosso 600 g

Gorgonzola 180 g

Noci 100 g

Cipolle bianche 70 g

Vino rosso 200 g

Brodo vegetale 800 g

Grana Padano DOP 30 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Risotto con cavolo rosso e gorgonzola, passo 1

Per preparare il risotto con cavolo rosso e gorgonzola cominciate dalla pulizia del cavolo. Eliminate le foglie più esterne e tagliatelo a fette sottili eliminando la parte centrale bianca e spessa (1). Sciacquate sotto un getto d’acqua fresca e scolate (2). Poi mondate la cipolla e affettatela sottilmente (3).

Risotto con cavolo rosso e gorgonzola, passo 2

Spostatevi ai fornelli e tenete in caldo il brodo vegetale. Mettete sul fuoco una padella, un giro d’olio e stufate un paio di minuti la cipolla a fuoco dolce (4). Dopodiché tuffate il cavolo rosso (5), coprite con il coperchio e cuocete per 5 minuti (6),

Risotto con cavolo rosso e gorgonzola, passo 3

il tempo necessario per far ammorbidire le foglie (7). Trasferite circa 2/3 del cavolo in un bicchiere alto e stretto (8) e frullate con il mixer ad immersione per ottenere una crema (9).

Risotto con cavolo rosso e gorgonzola, passo 4

Passate alla cottura del riso. Versatelo in padella con il cavolo (10) e tostatelo per 3 minuti mescolando con un mestolo per 3 minuti (11). Bagnate poi con il vino rosso (12)

Risotto con cavolo rosso e gorgonzola, passo 5

e lasciate che si asciughi quasi completamente (13) prima di bagnare con il brodo vegetale caldo e portare così a cottura, aggiungendo altro brodo al bisogno (14). Mescolate di tanto (15).

Risotto con cavolo rosso e gorgonzola, passo 6

Quando manca poco alla fine della cottura preparate il resto degli ingredienti. Quindi eliminate la crosta dal gorgonzola e tagliatelo a pezzetti (16), poi sgusciate le noci e ottenete 50 g di gherigli (17). Bene, aggiungete la crema di cavolo rosso al risotto (18).

Risotto con cavolo rosso e gorgonzola, passo 7

A questo punto il risotto dovrebbe essere cotto spegnete e regolate di sale facendo attenzione a non esagerare (19), il gorgonzola (20) e il grana padano (21).

Risotto con cavolo rosso e gorgonzola, passo 8

Infine i gherigli di noci (22) e mantecate per bene il tutto (23). Ecco pronto il vostro risotto con cavolo rosso e gorgonzola, buon appetito (24).

Conservazione

Se preferite potete conservare in frigorifero per un paio di giorni il vostro risotto con cavolo rosso e gorgonzola.

Consiglio

Mitigate il sapore del gorgonzola, ma non riunciate del tutto a lui, semplicemente utilizzando uno zola dolce e facendo a metà con un altro formaggio cremoso come stracchino o crescenza. Inoltre potete impreziosire il vostro risotto con cavolo rosso e gorgonzola aggiungendo delle foglioline di timo che profumeranno il piatto!

