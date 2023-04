Risparmio & Investimenti, Azimut: raccolta netta a marzo 621 mln di euro

L’83% della raccolta netta in prodotti di risparmio gestito

A marzo 2023, il Gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta positiva di 621 milioni di euro, raggiungendo i 2,6 miliardi di euro da inizio anno.

Nel solo mese di marzo, è stato riportato che l’83% degli afflussi netti è andato in prodotti di risparmio gestito. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine marzo a 83 mld, di cui 57,3 mld fanno riferimento alle masse gestite.

“Anche a marzo si è registrata una solida domanda per le soluzioni di investimento del Gruppo, in particolare per i prodotti di gestione patrimoniale. La Componente Gestita ha beneficiato di nuovi mandati da parte di investitori istituzionali italiani per oltre 150 milioni di euro, compensando l’uscita di alcuni investitori istituzionali e l’impatto negativo delle turbolenze di Mercato in Brasile”- ha detto Gabriele Blei, Ceo del Gruppo.

“Siamo lieti di annunciare diversi closing dal lato dei Mercati privati in Italia, come ad esempio il secondo Fondo di Private Debt Multistrategy e il Club Deal dedicato all’Investimento in Alps Blockchain, società specializzata nella realizzazione di mining farms alimentate da energia pulita”.

“Abbiamo anche registrato più di 230 milioni di euro a causa della chiusura di alcuni fondi dei nostri partner GP europei e statunitensi. Ciò ha comportato forti afflussi nel Mercato privato questo mese e circa 450 milioni di euro dall’inizio dell’anno”.

